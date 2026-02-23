Homenaje a Pink Floyd

PÛLSAR TO FLOYD es una banda asturiana que ofrece un impactante homenaje audiovisual a P·U·L·S·E, el emblemático tercer álbum en directo de la legendaria formación británica de rock sinfónico Pink Floyd.

Este ambicioso proyecto está liderado por el veterano ingeniero de sonido Juan José González Peña, y respaldado por un elenco de ocho destacados músicos y cantantes, reconocidos por su trayectoria y calidad dentro del panorama musical.

El espectáculo cuenta con una imponente escenografía en la que una gran pantalla LED cubre todo el fondo del escenario combinada con un impecable sonido cuadrafónico. La puesta en escena envuelve al público en una experiencia inmersiva, recreando los paisajes sonoros y visuales tan característicos de la mítica banda inglesa.

Clásicos como Shine On You Crazy Diamond, Time, Money o Comfortably Numb son interpretados con respeto y fidelidad al espíritu del álbum original, pero con el carácter propio de los músicos que dan vida a este tributo único.

Las entradas puedes comprarse con precios a partir de 33 euros.