Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Homenaje a Pink Floyd

PÛLSAR TO FLOYD es una banda asturiana que ofrece un impactante homenaje audiovisual a P·U·L·S·E, el emblemático tercer álbum en directo de la legendaria formación británica de rock sinfónico Pink Floyd.

Este ambicioso proyecto está liderado por el veterano ingeniero de sonido Juan José González Peña, y respaldado por un elenco de ocho destacados músicos y cantantes, reconocidos por su trayectoria y calidad dentro del panorama musical.

El espectáculo cuenta con una imponente escenografía en la que una gran pantalla LED cubre todo el fondo del escenario combinada con un impecable sonido cuadrafónico. La puesta en escena envuelve al público en una experiencia inmersiva, recreando los paisajes sonoros y visuales tan característicos de la mítica banda inglesa.

Clásicos como Shine On You Crazy Diamond, Time, Money o Comfortably Numb son interpretados con respeto y fidelidad al espíritu del álbum original, pero con el carácter propio de los músicos que dan vida a este tributo único.

Las entradas puedes comprarse con precios a partir de 33 euros. 

Fecha Iniciodomingo, 1 de febrero de 2026 19:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, La Coruña, 15004 La Coruña, España

Mapa de ubicación