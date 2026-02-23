Concierto de Alejo en Pelícano

Alejo Cedida

Alejo, uno de las nuevas figuras emergentes del movimiento urbano puertorriqueño ofrece el 28 de febrero a las 21.30 horas un concierto en la Sala Pelicano de A Coruña.

Con una corta pero consolidad trayectoria musical que lo ha llevado a grabar con artistas de la talla de Karol G, Feid, Wisin, Jay Wheeler y Nio García, entre otros, Alejo es ya un referente en la escena del estilo urbano, en constante transformación y movimiento.

El precio de las entradas será desde 23 euros.