El Ideal Gallego

Agenda

Concierto de Alejo en Pelícano

Alejo
Alejo
Cedida

Alejo, uno de las nuevas figuras emergentes del movimiento urbano puertorriqueño ofrece el 28 de febrero a las 21.30 horas un concierto en la Sala Pelicano de A Coruña.

Con una corta pero consolidad trayectoria musical que lo ha llevado a grabar con artistas de la talla de Karol G, Feid, Wisin, Jay Wheeler y Nio García, entre otros, Alejo es ya un referente en la escena del estilo urbano, en constante transformación y movimiento.

El precio de las entradas será desde 23 euros.

Fecha Iniciosábado, 28 de febrero de 2026 21:30

LugarPelícano

Dirección La Coruña, España

