Concierto de Miguel Ríos
Miguel Ríos volve coa súa xira EL ÚLTIMO VALS. Será un percorrido polos mellores teatros nacionais que comezará en outubro de 2025 e visitará os escenarios máis emblemáticos da nosa xeografía como o Liceu de Barcelona, O Centro Niemeyer en Avilés, o Teatro Colón da Coruña, o seu querido Circo Price de Madrid… e que terá o seu colofón na Maestranza de Sevilla en maio de 2026.
Unha xira de concertos onde coñeceremos en directo o seu novo traballo acompañado no escenario por catro músicos multinstrumentistas que nos ofrecerán un formato electroacústico onde o rock e o country atópanse.
Tras o verán de 2025 o disco completo viu a luz, deleitándonos con este ÚLTIMO VALS composto polo propio Miguel Ríos e o produtor José Nortes e gravado integramente no madrileño e icónico BLACK BETTY STUDIOS. Un novo reto para un mito da música española, que tras 65 anos sobre os escenarios mantense incombustible, xenuíno e rockeiro como sempre o foi. Miguel Ríos é sen dúbida, unha homenaxe ao rock español.