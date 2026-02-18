Mi cuenta

Concierto de Miguel Ríos

Miguel Ríos

 Miguel Ríos volve  coa súa xira EL ÚLTIMO VALS. Será un percorrido polos mellores teatros nacionais que comezará en outubro de 2025 e visitará os escenarios máis emblemáticos da nosa xeografía como o Liceu de Barcelona, O Centro Niemeyer en Avilés, o Teatro Colón da Coruña, o seu querido Circo Price de Madrid… e que terá o seu colofón na Maestranza de Sevilla en maio de 2026.

 Unha xira de concertos onde coñeceremos en directo o seu novo traballo acompañado no escenario por catro músicos multinstrumentistas que nos ofrecerán un formato electroacústico onde o rock e o country atópanse. 

Tras o verán de 2025 o disco completo viu a luz, deleitándonos  con este ÚLTIMO VALS composto polo propio Miguel Ríos e o produtor José Nortes e gravado integramente no madrileño e icónico BLACK BETTY STUDIOS. Un novo reto para un mito da música española,  que tras 65 anos sobre os escenarios mantense incombustible, xenuíno e rockeiro como sempre o foi. Miguel Ríos é sen dúbida, unha homenaxe ao rock español.

Fecha Iniciosábado, 21 de febrero de 2026 21:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

