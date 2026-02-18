Concierto de Joe Tatton con Quique Gómez en Garufa Club

El genial teclista inglés Joe Tatton ( THE MASTERSOUNDS) y el carismático cantante madrileño Quique Gómez nos presentan su nuevo proyecto junto a Lucas de Mulder (guitarra) y Guillaume Destarac(batería).

En su ultimo trabajo, Galáctico 2025, colabora con Lucas de Mulder,uno de los máximos exponentes de la guitarra funk en Europa.Quique Gómez tiene editados 15 discos y es el cantante de The BobSands Big Band desde 2008. Además ha girado por 5 continentes ycolaborado con leyendas del blues como Little Charlie, John Primer,Chris Cain, Jimmy Burns, Eddie C. Campbell…..