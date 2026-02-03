Concierto del violoncelista Maximilian Hornung en el Palacio de la Ópera

Maximilian Hornung Cedida

El violoncelista alemán Maximilian Hornung debuta en España este febrero como solista invitado de la Orquesta Sinfónica de Galicia, ha informado este martes dicha organización.

Hornung, un músico de 40 años originario de Augsburgo, en la región alemana de Baviera, actuará el 13 y 14 de febrero en el Palacio de la Ópera de A Coruña, a las 22.00 horas, para interpretar el Concierto para violonchelo en mi menor, op. 85 de Edward Elgar.

El programa se completa con las Danzas sinfónicas, op. 45 de Serguéi Rachmáninov, informa la Sinfónica de Galicia en un comunicado.