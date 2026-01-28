La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrece un concierto en el Palacio de Capitanía General

Palacio de Capitanía General de A Coruña

Este 29 de enero, último jueves de mes, a las 19:00 horas, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), ofrecerá un concierto en el patio del Palacio de Capitanía General. En esta ocasión, el concierto se enmarca en los actos de conmemoración del 217 aniversario de la Batalla de Elviña.

El repertorio incluirá las siguientes piezas: “La Batalla de La Coruña” de Fernando Lizana, “Woodland Pictures” de Percy Fletcher, “Oriente y Occidente” de Camille Saint-Saëns, “Coronel Vidal Barja” de Iván Rodríguez Armán, “El Sitio de Zaragoza”de Cristóbal Oudrid, “Los Miserables” de Michael Schönberg y arreglos de Marcel Perters y “Queen in Concert” con arreglos de Frank Benaerst.

Con estos conciertos, el Cuartel General del MAM quiere llegar al mayor número de coruñeses y visitantes para que, de esta manera, puedan conocer mejor las tradiciones y actividades militares. El concierto será gratuito y el acceso será libre hasta completar el aforo