Jeanette: gira 50 Aniversario en A Coruña

Jeanette EP

Jeanette, considerada un ícono del pop melódico en español, celebra sus 50 años de carrera musical con un concierto único e irrepetible que se llevará a cabo en el recinto de Palexco el 15 de Febrero a las 19.00 horas.

Jeanette hará disfrutar a los asistentes con un repertorio de canciones que ha trascendido generaciones y que siguen a día de hoy en nuestra memoria sonora; Soy rebelde, Por qué te vas, Corazón de poeta...

El precio de las entradas será desde 52 euros.