Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Jeanette: gira 50 Aniversario en A Coruña

Jeanette
Jeanette
EP

Jeanette, considerada un ícono del pop melódico en español, celebra sus 50 años de carrera musical con un concierto único e irrepetible que se llevará a cabo en el recinto de Palexco el 15 de Febrero a las 19.00 horas.

Jeanette hará disfrutar a los asistentes con un repertorio de canciones que ha trascendido generaciones y que siguen a día de hoy en nuestra memoria sonora; Soy rebelde, Por qué te vas, Corazón de poeta...

El precio de las entradas será desde 52 euros.

Fecha Iniciodomingo, 15 de febrero de 2026 19:00

LugarPalexco

Dirección A Coruña, La Coruña, España

Mapa de ubicación