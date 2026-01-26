‘Piaf! The Show' en el Teatro Colón

Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Piaf! The Show

El próximo 18 de marzo, el Teatro Colón acogerá uno de los espectáculos musicales franceses de más éxito de los últimos años, Piaf! The Show. Con una puesta en escena única y envolvente, dirigida por Gil Marsalla e interpretada por la cantante Nathalie Lermitte, esta obra recorre los hitos de la vida de Edith Piaf, una de las voces más influyentes del siglo XX en Europa.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com. Piaf! The Show pasó por algunos de los principales escenarios y óperas del mundo, desde Washington hasta Sydney, con un total de 1.000 representaciones en más de 50 países y más de un millón de personas espectadoras acumuladas. El pase en A Coruña será el inicio de gira de esta producción en España.

miércoles, 18 de marzo de 2026 20:00

Teatro Colón

Avenida marina

