De Vacas celebrará en A Coruña su décimo aniversario con el espectáculo ‘Vacanal Sinfónica’

De Vacas Iago Lopez

El grupo De Vacas traerá a la Coruña un concierto muy especial por su décimo aniversario, el espectáculo ‘Vacanal Sinfónica’, que forma parte del calendario cultural de la institución. Será el próximo 7 de febrero, a las 20 horas, en el Teatro Colón. Los billetes saldrán a la venta en los próximos días con precios que van de los cuatro a los diez euros. En la rueda de prensa de presentación, esta mañana, la diputada de Cultura, Natividad González, mostró su «gran alegría» por comenzar el año anunciando este evento y de poder hacerlo «en un marco como el Teatro Colón».

Acompañada por las integrantes del grupo —La hace Díaz, Paula Romero, Inés Salvado y Guille Fernández—, la responsable de Cultura afirmó que es «un privilegio» poder compartir, como institución, «un momento como este, el décimo aniversario con un grupo ya consolidado con una base fiel».