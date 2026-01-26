Mi cuenta

Agenda

Concierto de Baiuca

Baiuca
El Ideal Gallego 

La Sala Pelícano recibe el 6 de Febrero a Baiuca en concierto, y lo hace dentro de la gira de cierre de Fin do Barullo. Como es habitual Baiuca, seudónimo de Alejandro Guillán Castaño, hará vibrar a los asistentes con sus sonidos transversales y eclécticos donde se mezclan lo electrónico con lo más tradicional y representativo del folclore gallego.

El concierto de Baiuca está programado para las 21.00 horas y en esta noche tan especial el artista catoirense estará acompañado por banda al completo e invitados.

El precio de las entradas es desde 24,20 euros.

Fecha Inicioviernes, 6 de febrero de 2026 20:00

LugarPelícano

Dirección A Coruña, La Coruña, España

