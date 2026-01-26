Concierto de Amaia en el Coliseum

Amaia en uno de sus conciertos Cedida

Este sábado, 31 de enero AMAIA ofrecerá en el Coliseum de A Coruña (21:00h), un esperado concierto dentro de su gira por Arenas 2026.

Amaia se presentó el pasado día 3 de enero ante el público de la ciudad que la ha visto crecer, Pamplona, para arrancar la gira más especial de su carrera hasta la fecha.

Este es un nuevo paso firme, uno importantísimo, en la carrera de una artista que brilla rompiendo moldes y que sabe crecer sin perder la cercanía.

En Pamplona se vivió una noche mágica, en la que Amaia celebró por partida doble rodeada de fans, amigos y familia, con un concierto en un Navarra Arena que colgó el cartel de entradas agotadas el día de su 27 cumpleaños.

Amaia enamoró los corazones de los presentes con un repertorio cuidado hasta el detalle y presentado en cuatro bloques, en el que entraron nuevas canciones como Aralar (presentada también en el especial de Nochevieja de TVE) y você, que se suman a su último disco, y a otros clásicos de la artista, enriqueciendo una ya de por si deslumbrante propuesta en directo, que va desde la intimidad de canciones de piano y voz o guitarra acústica y voz, hasta el desenfreno bailable de tintes electrónicos, pasando por momentos orquestales, coreografías y un sinfín de sorpresas.

Ahora la artista navarra tiene por delante otras cinco citas ( Este sábado A Coruña, Sevilla, Bilbao, Valencia y Barcelona) en su gira más ambiciosa hasta la fecha.