Borja Niso presentará su espectáculo LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE

LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE CARMEN MARTINEZ

El sábado, 9 de Mayo (20:30h), el pianista Borja Niso presentará por primera vez en A Coruña su espectáculo LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE, el mejor tributo a Ludovico Einaudi en el teatro Colón

Un espectáculo con una historia que te cautivará y sorprenderá, con más de 90.000 espectadores

Las entradas se ponen a la venta esta mañana desde las 11:00h en Ataquilla.com y taquilla plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 22,00€ y los 32,00€ + gastos, según sector