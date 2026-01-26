Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Borja Niso presentará su espectáculo LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE

LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE
LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE
CARMEN MARTINEZ

El sábado, 9 de Mayo (20:30h), el pianista Borja Niso presentará por primera vez en A Coruña su espectáculo LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE, el mejor tributo a Ludovico Einaudi en el teatro Colón

Un espectáculo con una historia que te cautivará y sorprenderá, con más de 90.000 espectadores

Las entradas se ponen a la venta esta mañana desde las 11:00h en Ataquilla.com y taquilla plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 22,00€ y los 32,00€ + gastos, según sector

Fecha Iniciosábado, 9 de mayo de 2026 20:30

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, A Coruña, España

Mapa de ubicación