Presentación Lama_Zeta

Expocoruña acogerá la segunda edición dde LAMA ZETA, mercado sostenible de cerámica, plantas y creatividad. Una cita con acceso libre y petfriendly que abrirá sus puertas a las 17.00 horas y contará más de medio centenar actividades entre stands, talleres, demostraciones de baile y clases gratuitas. Asimismo tendrá un espacio gastronómico y sesión musical nocturna hasta la una de la madrugada.

La cita comenzará a las 17.00 horas del 28 de noviembre y se prolongará hasta las 01.00 horas y acogerá un centenar de propuestas para el público entre ceramistas, viveros, floristerías, artistas, marcas sostenibles y oferta gastronómica.

Un espacio abierto a públicos de todas las edades y con sello pet friendly que se consolida y da un paso más creando una experiencia renovada y atractiva para todos los públicos.