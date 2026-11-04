Segunda Feira de Libros Tarados

Imagen de la primera edición de la Feria de Libros Tarados Quintana

Este sábado 7, la librería Galgo Azul organiza la segunda edición de la Feira de Libros Tarados en la sede de la librería ubicada en el bajo de la Av. Gramela 16-18.

En dos turno, el primero de 10.30 a 14.00 horas, y el siguiente de las 17.00 a las 20.00, nueve editoriales pondrán a disposición del público asistente, un lote de 1.000 libros con pequeñas taras o imperfecciones y con precios promocionales, hasta de un 40% de descuento sobre el valor del mercado.

Cartel de la segunda feria de libros tarados Galgo Azul