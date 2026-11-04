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Agenda

Segunda Feira de Libros Tarados

Feria de libros tarados
Imagen de la primera edición de la Feria de Libros Tarados
Quintana

Este sábado 7, la librería Galgo Azul organiza la segunda edición de la Feira de Libros Tarados en la sede de la librería ubicada en el bajo de la Av. Gramela 16-18.

En dos turno, el primero de 10.30 a 14.00 horas, y el siguiente de las 17.00 a las 20.00, nueve editoriales pondrán a disposición del público asistente, un lote de 1.000 libros con pequeñas taras o imperfecciones y con precios promocionales, hasta de un 40% de descuento sobre el valor del mercado. 

Cartel de la segunda feria de libros tarados
Cartel de la segunda feria de libros tarados
Galgo Azul

Fecha Iniciosábado, 7 de noviembre de 2026 10:30

Fecha Finsábado, 7 de noviembre de 2026 20:00

LugarGalgo Azul

Dirección Av. Gramela, A Coruña, 15010 La Coruña, España

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