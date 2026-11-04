Martina Lubian posa con el cartel de la primera edición de Revolta Market

Este sábado 21, desde las 11.00 y hasta las 21.00 horas, la Bodega Martirio en el número 8 de la calle Picos, se llena de ropa, accesorios y calzados de segunda mano en el Revolta Market.

Los organizadores @revolta.market y @Bodega_Martirio han informado de que la entrada es libre y recuerdan a los asistentes traer sus propias bolsas para llevarse la compra. Además, que solo se aceptarán pagos en efectivo.

Todas las indicaciones tanto para vendedores como para compradores pueden revisarse en la web del Mercado.