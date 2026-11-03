Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

'Mi mercado' de otoño 

La plaza de Lugo acogió su tradicional mercadillo de artesanía, que celebra el segundo sábado de cada mes
Mercadillo de Artesanía en la plaza de Lugo
Quintana

El Círculo de Artesanos de A Coruña, en la calle San Andrés, 36, acoge el domingo 8 de noviembre una nueva edición de Mi Mercado, el mercadillo de artesanía que este otoño vuelve a la ciudad. La cita se celebra en horario partido, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, así que hay margen para acercarte ya sea a media mañana o por la tarde.

Esta vez serán 16 los artesanos y pequeños creadores que montan su puesto. Entre lo que vas a encontrar hay joyería y bisutería artesanal, bolsos, objetos de decoración, cosmética natural y muñecos de crochet. Es una buena selección para quien busca algo hecho a mano y con nombre propio, más que una compra rápida en una gran superficie.

Fecha Iniciodomingo, 8 de noviembre de 2026 11:00

LugarCirco de Artesáns

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación