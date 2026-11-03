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'Mi mercado' de otoño
El Círculo de Artesanos de A Coruña, en la calle San Andrés, 36, acoge el domingo 8 de noviembre una nueva edición de Mi Mercado, el mercadillo de artesanía que este otoño vuelve a la ciudad. La cita se celebra en horario partido, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, así que hay margen para acercarte ya sea a media mañana o por la tarde.
Esta vez serán 16 los artesanos y pequeños creadores que montan su puesto. Entre lo que vas a encontrar hay joyería y bisutería artesanal, bolsos, objetos de decoración, cosmética natural y muñecos de crochet. Es una buena selección para quien busca algo hecho a mano y con nombre propio, más que una compra rápida en una gran superficie.