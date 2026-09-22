Feria de antigüedades en el Centro Comercial Los Rosales Quintana

El Centro Comercial Los Rosales acogerá los próximos viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre la II Feria de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage, una cita dirigida a los amantes de las piezas antiguas, los objetos de colección y todo tipo de artículos vintage.

La feria, organizada por la Asociación Cultural Ferro Vello, ofrecerá durante tres jornadas la posibilidad de descubrir y adquirir objetos singulares, piezas con historia y artículos vinculados al mundo del coleccionismo.

La actividad se desarrollará en diferentes horarios durante el fin de semana. El viernes 25 la feria permanecerá abierta de 17:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado 26 y domingo 27 podrá visitarse de 10:00 a 20:00 horas.

Además, tanto la entrada como el aparcamiento serán gratuitos, facilitando así la visita durante todo el fin de semana.