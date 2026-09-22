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Agenda

II Feria de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage

Feria de antigüedades en el Centro Comercial Los Rosales
Feria de antigüedades en el Centro Comercial Los Rosales
Quintana

El Centro Comercial Los Rosales acogerá los próximos viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre la II Feria de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage, una cita dirigida a los amantes de las piezas antiguas, los objetos de colección y todo tipo de artículos vintage.

La feria, organizada por la Asociación Cultural Ferro Vello, ofrecerá durante tres jornadas la posibilidad de descubrir y adquirir objetos singulares, piezas con historia y artículos vinculados al mundo del coleccionismo.

La actividad se desarrollará en diferentes horarios durante el fin de semana. El viernes 25 la feria permanecerá abierta de 17:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado 26 y domingo 27 podrá visitarse de 10:00 a 20:00 horas.

Además, tanto la entrada como el aparcamiento serán gratuitos, facilitando así la visita durante todo el fin de semana.

Fecha Inicioviernes, 25 de septiembre de 2026 17:00

Fecha Findomingo, 27 de septiembre de 2026 20:00

LugarCentro Comercial Los Rosales

Dirección A Coruña, La Coruña, España

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