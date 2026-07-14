Una edición anterior de la Feira das Artes Plásticas en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Este viernes 17 de julio, en los Jardines de Méndez Núñez, a las 12.00 horas, se inaugura la XXIV edición de la Feira das Artes Plásticas realizada por la Asociación de Artistas Plásticos Galegos.

Los artistas participantes en esta nueva edición son: A. Jorreto, Alfonso Hidalgo, Enrique Castro, Isabel Ogáyar, Laureano Vidal, Maica Alonso, Manuel Grela, Novais, Pedro Bueno, Pilar Fandiño, Rosa Guisan, Rrojo y Tania Ulloa.

La feria estará abierta de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas, hasta el domingo 26 de julio.

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