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Agenda

XXIV Feria de las Artes Plásticas 

Una edición anterior de la Feira das Artes Plásticas en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego 

Este viernes 17 de julio, en los Jardines de Méndez Núñez, a las 12.00 horas, se inaugura la XXIV edición de la Feira das Artes Plásticas realizada por la Asociación de Artistas Plásticos Galegos

Los artistas participantes en esta nueva edición son: A. Jorreto, Alfonso Hidalgo, Enrique Castro, Isabel Ogáyar, Laureano Vidal, Maica Alonso, Manuel Grela, Novais, Pedro Bueno, Pilar Fandiño, Rosa Guisan, Rrojo y Tania Ulloa. 

La feria estará abierta de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas, hasta el domingo 26 de julio

INVITACION FERIA 2026
INVITACION FERIA 2026
Cedida

Fecha Inicioviernes, 17 de julio de 2026 12:00

Fecha Findomingo, 26 de julio de 2026 21:30

LugarJardines de Méndez Núñez

Dirección Rúa Cantón Grande, 10, 15003 A Coruña, España

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