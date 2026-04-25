III Feira de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage en Palexco

Feria de antigüedades vintage y retro Pedro Puig

El recinto de Palexco albergará la celebración de una nueva edición de la Feira de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, donde se darán cita numerosos coleccionistas y amantes de los objetos antiguos, los cuales podrán vender y también adquirir estos preciados artículos a grandes precios.

La III Feira de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage se celebrará el 24 y 25 de mayo de 11.00 a 21.00 horas.

El precio de la entrada será de 4 euros.