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Agenda

III Feira de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage en Palexco

Feria de antigüedades vintage y retro
Feria de antigüedades vintage y retro
Pedro Puig

El recinto de Palexco albergará la celebración de una nueva edición de la Feira de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, donde se darán cita numerosos coleccionistas y amantes de los objetos antiguos, los cuales podrán vender y también adquirir estos preciados artículos a grandes precios.

La III Feira de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage se celebrará el 24 y 25 de mayo de 11.00 a 21.00 horas.

El precio de la entrada será de 4 euros.

Fecha Iniciodomingo, 24 de mayo de 2026 11:00

Fecha Finlunes, 25 de mayo de 2026 21:00

LugarPalexco

Dirección Mlle. de Trasatlánticos, s/n, 15003 «Palexco», La Coruña, España

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