Agenda

Mercado de las Nubes en San Agustín

O Balcón Atlántico, en San Agustín
Javier Alborés

El Mercado das Nubes vuelve a A Coruña este mes de marzo con una nueva edición dedicada a la primavera. La cita se celebrará los días 13, 14 y 15 en el Mercado de San Agustín, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Cartel del Mercado de las Nubes
Cartel del Mercado de las Nubes

Durante tres jornadas, el mercado reunirá a creadores, artesanos y proyectos independientes en un evento que se ha consolidado como punto de encuentro para quienes buscan propuestas originales de diseño, arte y creatividad local.

La organización invita a vecinos y visitantes a disfrutar de “un imperdible paseo por las Nubes”, una experiencia que combina compras diferentes, ambiente cultural y el atractivo de uno de los mercados más singulares del calendario coruñés.

Fecha Inicioviernes, 13 de marzo de 2026 10:00

Fecha Findomingo, 15 de marzo de 2026 21:00

LugarMercado de San Agustín

Dirección Praza San Agustín, 1, 15001 A Coruña, España

Mapa de ubicación