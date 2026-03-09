Mercado de las Nubes en San Agustín

O Balcón Atlántico, en San Agustín Javier Alborés

El Mercado das Nubes vuelve a A Coruña este mes de marzo con una nueva edición dedicada a la primavera. La cita se celebrará los días 13, 14 y 15 en el Mercado de San Agustín, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Cartel del Mercado de las Nubes

Durante tres jornadas, el mercado reunirá a creadores, artesanos y proyectos independientes en un evento que se ha consolidado como punto de encuentro para quienes buscan propuestas originales de diseño, arte y creatividad local.

La organización invita a vecinos y visitantes a disfrutar de “un imperdible paseo por las Nubes”, una experiencia que combina compras diferentes, ambiente cultural y el atractivo de uno de los mercados más singulares del calendario coruñés.