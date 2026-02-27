Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Feria de BioCultura & Ecoturismo en ExpoCoruña

BioCultura & Ecoturismo regresa a A Coruña con la ilusión de reencontrarse con un público que quiere conocer las novedades sobre el consumo responsable. Será los días 6, 7 y 8 de marzo. Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor gasto en alimentos ecológicos de toda España y el éxito de asistencia de este evento, año tras año, viene a reforzar este dato.

El extenso programa de actividades paralelas acercará el mundo bio a un público que busca respuestas, ideas, entretenimiento responsable y una forma de vida más acorde con la naturaleza. Charlas, talleres, formaciones, espectáculos, música y a destacar el FYN Festival de Yoga del Noroeste. Por supuesto, el público familiar también tiene sus propuestas con talleres para los más pequeños y que puedan aprender divirtiéndose.

Fecha Inicioviernes, 6 de marzo de 2026 10:00

Fecha Findomingo, 8 de marzo de 2026 21:00

LugarExpocoruña

Dirección Rúa Juana Capdevielle, 2, 15008 A Coruña, España

