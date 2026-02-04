Mi cuenta

Mercado de coleccionismo en Cuatro Caminos

El Centro Comercial Cuatro Caminos celebra esta semana, del jueves 5 de febrero y hasta el sábado, 7 de febrero, la octava edición de su mercado de coleccionismo de juguetes.

Entre las 10.00 y las 22.00 horas los amantes de los juguetes retro y vintage podrán regresar por un momento al pasado para revivir los tiempos de los Playmobil, las Nancy, los Pokémon o los coches infantiles.

La fiebre por los juguetes retro regresa a Cuatro Caminos con un mercadillo de coleccionismo

De la mano de establecimientos especializados como El Baúl de los Recuerdos o Imaginaclicks, se podrán adquirir también otro tipo de productos, desde calcetines 'frikis' o llaveros a cromos.

La entrada a la feria es gratuita y por cada compra de más de 10 euros, los visitantes obtendrán un vale de dos horas para el parking.

Fecha Iniciojueves, 5 de febrero de 2026 10:00

Fecha Finsábado, 7 de febrero de 2026 22:00

LugarCuatro Caminos Centro Comercial

Dirección Rúa Ramón y Cajal, A Coruña, 15006 A Coruña, España

