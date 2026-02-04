Mercado de coleccionismo en Cuatro Caminos

Belén gigante de Playmobil Archivo El Ideal Gallego

El Centro Comercial Cuatro Caminos celebra esta semana, del jueves 5 de febrero y hasta el sábado, 7 de febrero, la octava edición de su mercado de coleccionismo de juguetes.

Entre las 10.00 y las 22.00 horas los amantes de los juguetes retro y vintage podrán regresar por un momento al pasado para revivir los tiempos de los Playmobil, las Nancy, los Pokémon o los coches infantiles.

De la mano de establecimientos especializados como El Baúl de los Recuerdos o Imaginaclicks, se podrán adquirir también otro tipo de productos, desde calcetines 'frikis' o llaveros a cromos.

La entrada a la feria es gratuita y por cada compra de más de 10 euros, los visitantes obtendrán un vale de dos horas para el parking.