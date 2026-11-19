Gala de la Ilusión

La ciudad de A Coruña volverá a vestirse de solidaridad con la celebración de la novena Gala Benéfica Ilusión, que tendrá lugar en la Sala Pelícano el próximo miércoles 2 de diciembre de 2026, a partir de las 21.00 horas. Una velada muy especial que destinará los beneficios obtenidos a la Fundación Xana, creada en memoria de Xana, la hija fallecida del entrenador de fútbol Luis Enrique Martínez (ex del Celta, Barça, España y actualmente en el PSG, al que ha convertido en bicampeón de Europa) y su mujer Elena Cullell Falguera.

La gala combinará gastronomía, espectáculo, música y solidaridad en una noche diseñada para disfrutar de una experiencia única y, sobre todo, contribuir a una causa solidaria.

El encuentro arrancará a las 21.00 horas con un aperitivo de bienvenida compuesto por empanada gallega de la casa y gilda de sardina, acompañado de una copa de champán Mumm.

La bienvenida contará con la colaboración especial del popular actor gallego Xosé Touriñán, quien dirigirá un saludo virtual a todos los asistentes.

El acto institucional estará presidido por destacadas autoridades autonómicas y locales, así como por los patrocinadores de la gala. También estará presente Elena Cullell Falguera, patrona fundadora de la Fundación Xana, entidad destinataria de los beneficios de esta edición.

Por su parte, Bela Cullell Falguera, directora de la fundación, dirigirá unas palabras a los invitados para compartir la labor de la entidad y agradecer el compromiso de todos los participantes. La gala contará, además, con un saludo audiovisual de su presidente, Luis Enrique Martínez García.

Tras el acto institucional, los asistentes disfrutarán de una cena de gala elaborada por el prestigioso equipo gastronómico Alborada, que ha preparado un menú especial para la ocasión.

La propuesta comenzará con una delicada crema de marisco, seguida de un meloso de jarrete acompañado de parmentier de patata trufada como plato principal. El broche dulce llegará con un tiramisú de pistacho.

La gastronomía será uno de los grandes protagonistas de una velada en la que cada detalle estará cuidado para ofrecer a los invitados una experiencia memorable.

La noche continuará con una propuesta especialmente diseñada para la ocasión: un espectáculo de música e iluminación que aprovechará las posibilidades escénicas de la Sala Pelícano para transformar el espacio en un escenario lleno de magia y emoción.

Como colofón a la novena Gala Benéfica Ilusión, los asistentes podrán disfrutar de la actuación del reconocido ilusionista Mag Lari, encargado de poner el broche final a una noche en la que la sorpresa, el entretenimiento y la solidaridad irán de la mano.