Presentación del libro 'La cocina hace hogar. Recetas en familia'

María del Carmen de la Iglesia

La gastronomía familiar y las recetas que pasan de generación en generación protagonizan 'La cocina hace hogar. Recetas de familia', el primer libro de María del Carmen de la Iglesia, esposa del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez, que llega a las librerías de la mano de Ézaro Ediciones.

La presentación tendrá lugar el próximo viernes, 13 de noviembre, a las 20:00 horas en la Fundación ONCE, en A Coruña, en un encuentro en el que la autora dará a conocer una obra que reúne recetas familiares, elaboraciones propias y platos heredados de distintas generaciones. El recetario es el resultado de un exhaustivo trabajo de recopilación y documentación que busca preservar la memoria culinaria y reivindicar el valor de la cocina hecha en casa.

En el acto participan Bieito Rubido, periodista y director de El Debate; Chema Paz Gago, vicepresidente de la Academia Gallega de Gastronomía, María del Carmen de la Iglesia Illanes, autora y Ana Díaz Cortés de Ézaro Ediciones.

La entrada será libre hasta completar el aforo y la autora firmará ejemplares de la obra.