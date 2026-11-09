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Presentación del libro 'La cocina hace hogar. Recetas en familia'

María del Carmen de la Iglesia
María del Carmen de la Iglesia

La gastronomía familiar y las recetas que pasan de generación en generación protagonizan 'La cocina hace hogar. Recetas de familia', el primer libro de María del Carmen de la Iglesia, esposa del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez, que llega a las librerías de la mano de Ézaro Ediciones.

La presentación tendrá lugar el próximo viernes, 13 de noviembre, a las 20:00 horas en la Fundación ONCE, en A Coruña, en un encuentro en el que la autora dará a conocer una obra que reúne recetas familiares, elaboraciones propias y platos heredados de distintas generaciones. El recetario es el resultado de un exhaustivo trabajo de recopilación y documentación que busca preservar la memoria culinaria y reivindicar el valor de la cocina hecha en casa.

En el acto participan Bieito Rubido, periodista y director de El Debate; Chema Paz Gago, vicepresidente de la Academia Gallega de Gastronomía, María del Carmen de la Iglesia Illanes, autora y Ana Díaz Cortés de Ézaro Ediciones. 

La entrada será libre hasta completar el aforo y la autora firmará ejemplares de la obra.

Fecha Inicioviernes, 13 de noviembre de 2026 20:00

LugarFundación ONCE

Dirección A Coruña, La Coruña, España

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