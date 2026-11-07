Feira do Mel de Oleiros

Imagen de una edición anterior de la feria Patricia G. Fraga

O 8 de novembro, en horario de 10.00 a 15.00 horas, celébrase a XXXVI edición da Feira do Mel baixo a cuberta da pista polideportiva de Perillo, na avenida da II República. Un total de 45 apicultores galegos virán a Oleiros a expoñer e vender os seus produtos.

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As persoas que se acheguen a esta feira poderán coñecer e adquirir todo tipo de alimentos e artigos relacionados co mel, desde os máis tradicionais ata produtos de beleza e coidado corporal. Ademais, ás 12.00 actuará o grupo de gaitas e cantareiras de Semente Nova de Perillo e ás 13.00 horas ofrecerá un concerto a banda Municipal do Concello de Oleiros.