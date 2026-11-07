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Agenda

Feira do Mel de Oleiros

La pista polideportiva de Perillo acogió la exposición de todo tipo de productos apícolas
Imagen de una edición anterior de la feria
Patricia G. Fraga

O 8 de novembro, en horario de 10.00 a 15.00 horas, celébrase a XXXVI edición da Feira do Mel baixo a cuberta da pista polideportiva de Perillo, na avenida da II República. Un total de 45 apicultores galegos virán a Oleiros a expoñer e vender os seus produtos.

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Las imágenes de la 'XXXV Feira do Mel' de Oleiros

La pista polideportiva de Perillo acogió la exposición de todo tipo de productos apícolasVer más imágenes

As persoas que se acheguen a esta feira poderán coñecer e adquirir todo tipo de alimentos e artigos relacionados co mel, desde os máis tradicionais ata produtos de beleza e coidado corporal. Ademais, ás 12.00 actuará o grupo de gaitas e cantareiras de Semente Nova de Perillo e ás 13.00 horas ofrecerá un concerto a banda Municipal do Concello de Oleiros.

Fecha Iniciodomingo, 8 de noviembre de 2026 10:00

Fecha Findomingo, 8 de noviembre de 2026 15:00

LugarPista Polideportiva de Perillo

Dirección Av. da II República, 15172 Oleiros, La Coruña, España

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