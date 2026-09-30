Maridaje Ancestral 2026 en el Museo de Estrella Galicia

El Museo de Estrella Galicia Cedida

Un viaje por la historia, brindis en mano. Esta es la propuesta del Museo de Estrella Galicia para despedir de un modo singular el mes de octubre. ¿Es posible viajar por diferentes épocas sin moverse de MEGA? Sí, siempre que no te pierdas esta nueva entrega del Maridaje Ancestral del museo, que regresa por séptimo año consecutivo con la idea de vivir la noche de Samaín de un modo diferente.

Es una experiencia única para recorrer la historia con una cerveza en la mano y descubrir cómo cada época ha dejado su huella en nuestra forma de compartir, disfrutar y, por supuesto, brindar.

Así, la noche del viernes, 30 de octubre, a partir de las 21.00 horas, en la Sala de Degustación del Museo de Estrella Galicia, los comensales del Maridaje Ancestral podrán experimentar un viaje de cultura cervecera y gastronomía guiado por el chef Manu Triay, de Triay Consultoría Gastronómica, el sumiller y arqueólogo David Bea y Martín Gómez Toba, técnico de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera.

Esta panorámica sensorial en el tiempo viajará desde las actuales y recónditas granjas noruegas y sus atemporales métodos tradicionales de elaboración hasta la antigua Roma. Los pases gastronómicos de este Maridaje Ancestral en MEGA serán los siguientes:

1. BYGLAND BRYGGERI – SIMPEL KNOG | NORUEGA

En esta edición se podrá probar una Spissol, un tipo de cerveza ligera, fruto de la ancestral consciencia del desperdicio 0, al exprimir al máximo una elaboración aprovechando los azúcares residuales de la maceración. La cerveza maridará con una tosta de pan de centeno, mantequilla batida, trucha marinada y ahumada, polvo de enebro quemado y hierbas frescas.

2. LABIETIS – ZINTNIEKS | TRADICIÓN PICTA | ESCOCIA

Nos desviamos sutilmente de la cerveza, pero no de la historia, para probar un hidromiel de colmena entera y profundizar en los misteriosos y desconocidos pueblos existentes más allá del Muro de Adriano, en la salvaje Britania, durante la época romana. Será con un maridaje en dos bocados albergados en una concha de ostra:

Primera media concha: panceta curada, confitada y lacada con miel y vinagre.

Segunda media concha: ostra con migas crujientes de bannock de avena y cebada y polen.

3. SYMBIOSI – CERVESA ROMANA | ROMA

Nos centramos ahora en los romanos y su aparente desprecio por las bebidas fermentadas a base de cereales. Se contará con una cerveza inspirada en una antigua receta de un alquimista egipcio del siglo IV y un plato diseñado basándonos en el De Re Coquinaria, uno de los registros culinarios más importantes de la gastronomía Romana, que no es otro que magret de pato asado con nabos, jugo reducido con garum, coriandro, vino y especias.

4. JOPEN X HAARLEM 780 JAAR – KOYT SPECIAL EDITION | PAÍSES BAJOS BAJOMEDIEVALES

Avanzamos en el tiempo para ubicarnos en la Baja Edad Media y conmemorar la fundación de la ciudad de Haarlem con una cerveza inspirada en una receta de 1407. La gastronomía no se queda atrás y nos transporta a las tradiciones nacionales e invita a conocer y explorar la cambiante geografía del país, con un lingote de cordero asado, crema de chirivía, cebolla asada, salicornia y jugo especiado con malta. El plato toma como referencia la cocina bajomedieval de los Países Bajos, reinterpretando su combinación de carnes, raíces, cereales y especias desde una ejecución contemporánea, profunda y equilibrada.

5. GEBRADA XARTBEER | TRADICIÓN CARTUJANA

Finalizamos muy cerca de casa, con una cerveza elaborada en Forés (Conca de Barberà, Tarragona) por la cervecería más pequeña de Catalunya. Se trata de la única cerveza que imita el Chartreuse Verde, el famoso licor monástico alpino. Para cerrar la parte gastronómica hablaremos y probaremos los tradicionales dulces cartujanos con una fusión de sus más famosas referencias, en un plato de arroz con leche, crema de yema y avellanas garrapiñadas.

Las entradas para para vivir y degustar este Maridaje Ancestral en MEGA el fin de semana del Samaín están ya disponibles a través de la página web oficial del museo.