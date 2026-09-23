'Una cata con mucha miga': Miguel Beade en El Corte Inglés 

Miguel Beade, en el obrador de Panadería Mercedes CARLOTA BLANCO

El Corte Inglés de A Coruña acoge este jueves 15, a las 19.00 horas, el evento gastronómico “Una cata con mucha miga”, de la mano de Miguel Beade Nogueira, maestro panadero de Panadería Mercedes (Carral) y una de las figuras más destacadas del sector en España.

Durante la cata, los asistentes podrán degustar una selección de elaboraciones que reflejan tanto la tradición panadera gallega como la innovación y creatividad que caracterizan el trabajo de Beade. Pan de curry con pasas y nueces, pan de chocolate con nueces, pan de aceitunas y nueces, brioche francés y dos versiones del tradicional pan gallego: una elaborada con masa madre y otra con levadura, que permitirán apreciar las diferencias entre ambos procesos de fermentación.

Además, el panadero compartirá con los asistentes su visión del oficio, los secretos de la elaboración artesanal y la importancia de trabajar con materias primas de calidad y tiempos de fermentación adecuados para obtener panes con personalidad propia..

Las inscripciones están abiertas desde el 24 de septiembre, en el correo: eventosacoruna@elcorteingles.es

La participación es gratuita y las plazas son limitadas.