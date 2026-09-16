Cata de Chocolates Essenzo Cacao: del grano a la tableta

Un obrador haciendo chocolate EC

El 8 de octubre, El Corte Inglés de A Coruña acoge la cata “Chocolates Essenzo Cacao: del grano a la tableta”.

Un viaje a través de distintos orígenes que permitirá conocer el origen del cacao, su elaboración y cómo funciona la industria del chocolate.

Se catarán chocolates elaborados a partir de granos de cacao de pequeños agricultores de diferentes partes del mundo.

Todo ello guiado por Guillermo Villafañez, fundador de Essenzo Cacao, empresa galardonada con el premio a mejor chocolate negro España 2022 y a mejor chocolate con leche Europa 2023.

La cata se celebrará a las 19.00 horas, en el restaurante del centro.

La participación es gratuita y las plazas son limitadas.

Para asistir hay que inscribirse desde el 17 de septiembre, en el correo: eventosacoruna@elcorteingles.es