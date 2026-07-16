Jornadas bonito en el mercado de San Agustín German Barreiros

Todo un mes para degustar una A Coruña rica y marítima: vuelven las jornadas gastronómicas del bonito 'A Coruña, que bonito'. Hasta 26 establecimientos hosteleros, repartidos por toda la ciudad, participarán desde este martes 14 de julio hasta el 16 de agosto, versionando en sus platos y tapas las mil y una manera de cocinar el bonito.

Los participantes de este año son Asador Coruña, Miña Nai, A Sella Cervecería, La.Con.Fusión, Casa Matilde, Cosecha 81, Terreo Cocina Casual, Greca bar, Salitre, Restaurante Morriña, Cantón 23, Vermutería Martínez, Restaurante La Marola - Hotel Zenit, Arraigo, La Sinfonería Gastrobar, Rincón del Reino, Culuca, Taberna da Galera, Taberna da Tabacalera, A Pulpeira de Melide, Sr Limón, Ultramarinos Galera, Bodega 1981, A Espiga, Restaurante Pracer y Restaurante Mesón de Herves.