Campeonato de Galicia de tortilla de patatas en A Coruña

Tortilla de patatas El Ideal Gallego

El próximo 27 de abril de 17.00 a 19.30 horas, el CIFP Paseo das Pontes será el escenario del II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas, una cita que busca consolidar a la comunidad como referente indiscutible en la elaboración de este emblemático plato de la gastronomía española.

El II Campeonato de Galicia nace con el objetivo de reforzar este legado y proyectarlo hacia el futuro. La cita pretende revitalizar el sector, fomentar la excelencia y seguir situando a Galicia en la vanguardia culinaria. Todo ello enmarcado en lo que los organizadores definen como la “revolución de la tortilla de patatas gourmet”, una corriente que hunde sus raíces en Betanzos y que hoy se expande con fuerza dentro y fuera de la comunidad.