Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Taller de cocina Stranger Things

Stranger Things
Stranger Things

A Coruña se prepara para una tarde de cocina y nostalgia ochentera con el nuevo taller “Sabores de Cine: Edición Stranger Things”, una experiencia gastronómica pensada para fans de la serie que quieran cocinar, merendar y sumergirse en el universo de Hawkins.

El taller se celebrará el domingo 8 de febrero, de 17:30 a 19:00, en el laboratorio gastronómico de Talleres Puzzle, situado en la Avenida del Ejército 8, bajo. Durante la sesión, las personas asistentes elaborarán y decorarán su propia Bento Cake, inspirada en elementos icónicos de la serie como el abecedario de luces o el logo del Hellfire Club, que podrán llevarse a casa en su caja incluida.

 El taller cuenta con plazas limitadas, por lo que desde la organización animan a reservar con antelación para no quedarse fuera de esta experiencia culinaria temática. 

Fecha Iniciodomingo, 8 de febrero de 2026 17:30

LugarTalleres Puzzle

Dirección Av. Ejército, 8, 15006 A Coruña, La Coruña, España

Mapa de ubicación