Taller de cocina Stranger Things

Stranger Things

A Coruña se prepara para una tarde de cocina y nostalgia ochentera con el nuevo taller “Sabores de Cine: Edición Stranger Things”, una experiencia gastronómica pensada para fans de la serie que quieran cocinar, merendar y sumergirse en el universo de Hawkins.

El taller se celebrará el domingo 8 de febrero, de 17:30 a 19:00, en el laboratorio gastronómico de Talleres Puzzle, situado en la Avenida del Ejército 8, bajo. Durante la sesión, las personas asistentes elaborarán y decorarán su propia Bento Cake, inspirada en elementos icónicos de la serie como el abecedario de luces o el logo del Hellfire Club, que podrán llevarse a casa en su caja incluida.

El taller cuenta con plazas limitadas, por lo que desde la organización animan a reservar con antelación para no quedarse fuera de esta experiencia culinaria temática.