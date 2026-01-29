Festa dos callos en Cambre

Festa dos Callos El Ideal Gallego

El municipio de Cambre acogerá el próximo 7 de marzo una nueva edición de la Festa dos Callos, una cita gastronómica y festiva que reunirá durante toda la jornada música en directo, actividades populares y una amplia programación pensada para todos los públicos.

La celebración arrancará a las 11:00 horas con un pasacalles por el pueblo, acompañado de música tradicional por el centro de Cambre, marcando el inicio de un día en el que la animación será constante.

A las 13:00 horas tendrá lugar la comida popular, uno de los platos fuertes de la jornada, con un menú compuesto por callos, empanada, vino, pan, torta larpeira y café, en una clara apuesta por la gastronomía tradicional gallega.

La música continuará a las 14:30 horas con la sesión vermú, que correrá a cargo del Dúo D’Vicio, mientras que por la tarde, entre las 16:00 y las 20:00 horas, el ambiente festivo se trasladará al tardeo, con las actuaciones de DJ Nyam Boe y Afrolat.

Ya por la noche, a partir de las 22:00 horas, la Festa dos Callos vivirá uno de sus momentos más esperados con la gran verbena, protagonizada por Origen y DJ David Bermúdez. El cierre de la jornada llegará con el fin de fiesta, nuevamente a cargo de DJ Afrolat, con una sesión de Afro & Latin House.

El evento está organizado por Cambre en Festa, con la colaboración del Concello de Cambre, y se presenta como una jornada de convivencia, tradición y ocio bajo el lema “A última, e marchamos”, consolidándose como una de las citas festivas destacadas del calendario local.