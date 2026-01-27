Laconada en Palexco

Mi cuenta

Agenda

Laconada

Laconada
Laconada
EC

El recinto de Palexco acoge la celebración de este evento gastronómico dedicado al lacón el lunes 16 de Febrero a las 22.00 horas. Los asistentes podrán tomar un menú elaborado para la ocasión a base de empanada gallega, milhoja gallega salada y croquetas caseras de autor, sopa de cocido y cocido (costilla, oreja, lacón, tocino, chorizo, ternera, repollo y patata de Coristanco). Para el postre habrá filloas y orejas. Todo acompañado de vino Mencía, cervezas, refrescos, agua, café e infusiones.

La fiesta contará con música Dj durante 3 horas.

El precio del evento será de 47 euros.

Fecha Iniciolunes, 16 de febrero de 2026 22:00

LugarPalexco

Dirección A Coruña, La Coruña, España

