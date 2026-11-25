El edificio de El Corte Inglés en Ramón y Cajal

Bajo el espíritu de la campaña “Donde Vive la Magia de la Navidad”, El Corte Inglés de A Coruña ha programado tres experiencias que invitan a descubrir nuevas ideas decorativas, conectar con la creatividad y elaborar piezas únicas para el hogar.

Taller de Mesas de Navidad

La primera cita tendrá lugar el 3 de diciembre, con el Taller de Mesas de Navidad, una sesión inspiracional en la que los asistentes conocerán las tendencias decorativas de la temporada y aprenderán a crear ambientes únicos para sus celebraciones navideñas. A través de diferentes propuestas estéticas y consejos prácticos, descubrirán cómo combinar elementos decorativos y dar personalidad a sus encuentros familiares y sociales.

Taller de Ambientadores Botánicos de Navidad

El 10 de diciembre, la creatividad se trasladará al mundo de los aromas con el Taller de Ambientadores Botánicos de Navidad, impartido por Mar de Miranda. Durante la actividad, los participantes aprenderán a elaborar ambientadores artesanales utilizando elementos naturales, aceites esenciales y composiciones inspiradas en la Navidad. La experiencia ofrecerá una oportunidad para explorar el poder evocador de los aromas y crear piezas personalizadas capaces de aportar calidez y personalidad al hogar.

Taller de adornos navideños de papel

La programación concluirá el 17 de diciembre con el taller 'Volver a crear', dirigido por Cristina Velasco Mora, una invitación a recuperar el placer de hacer cosas con las propias manos mediante la creación de adornos navideños de papel. Los asistentes experimentarán con formas, colores, volúmenes y distintas técnicas para diseñar decoraciones únicas para el árbol o cualquier rincón del hogar. Al finalizar la sesión, cada participante podrá llevarse sus creaciones terminadas como recuerdo de una experiencia que pone en valor la artesanía, la creatividad y el tiempo compartido.

Todos los talleres se celebrarán a las 19.00 horas en las plantas de Hogar de El Corte Inglés de A Coruña

Las plazas son limitadas y hace falta reservar el cupo a través del correo electrónico eventosacoruna@elcorteingles.es