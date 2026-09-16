Taller artístico y creativo 'Gilot_Picasso' con  Gosia Trebacz

Casa Museo Picasso en A Coruña German Barreiros

Este viernes 18, de 17.00 a 19.45, se impartirá en la Casa Museo Picasso, el taller artístico y creativo 'Gilot_Picasso', para público adulto, impartido por la artista Gosia Trebacz.

El taller, que contará con 9 plazas por sesión, se realizará con un segundo grupo el sábado 19, de 10.00 a 13.00.

La propuesta invita a descubrir la relación entre Françoise Gilot y Pablo Picasso a través de la experimentación, la creación colectiva y una mirada contemporánea sobre sus respectivos universos artísticos.

También para niños

Las sesiones infantiles, también con 9 plazas por sesión, tendrán lugar en las siguientes fechas:

Viernes 25 de septiembre, de 18.00 a 19.45 horas.

Sábado 26 de septiembre, de 11.00 a 13.00 horas.

La participación requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del correo electrónico casasmuseo@coruna.gal.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Casa Museo Picasso en el teléfono 981 189 854.