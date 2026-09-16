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Agenda

Taller artístico y creativo 'Gilot_Picasso' con  Gosia Trebacz

Casa Museo Picasso en A Coruña
Casa Museo Picasso en A Coruña
German Barreiros

Este viernes 18, de 17.00 a 19.45, se impartirá en la Casa Museo Picasso, el taller artístico y creativo 'Gilot_Picasso', para público adulto, impartido por la artista Gosia Trebacz.  

El taller, que contará con 9 plazas por sesión, se realizará con un segundo grupo el sábado 19, de 10.00 a 13.00.  

La propuesta invita a descubrir la relación entre Françoise Gilot y Pablo Picasso a través de la experimentación, la creación colectiva y una mirada contemporánea sobre sus respectivos universos artísticos.

También para niños 

Las sesiones infantiles, también con 9 plazas por sesión, tendrán lugar en las siguientes fechas:

  • Viernes 25 de septiembre, de 18.00 a 19.45 horas. 
  • Sábado 26 de septiembre, de 11.00 a 13.00 horas.

La participación requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del correo electrónico casasmuseo@coruna.gal.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Casa Museo Picasso en el teléfono 981 189 854.

Fecha Inicioviernes, 18 de septiembre de 2026 17:00

LugarCasa Museo Picasso

Dirección Rúa Payo Gómez, 14, 15004 A Coruña, España

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