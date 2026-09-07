Medicina y Filosofía “La destemplanza del tiempo: la soledad no deseada”

Este ciclo es un espacio de encuentro entre la medicina, el pensamiento y la sociedad Archivo

El ciclo Medicina y Filosofía, impulsado por el Capítulo Hipocrático de la Sociedad Española de Cardiología y el Círculo de Bellas Artes, es un espacio de encuentro entre la medicina, el pensamiento y la sociedad. A través de distintas sesiones, este ciclo propone una reflexión abierta sobre los valores humanísticos de la profesión sanitaria, abordando temas clave desde una perspectiva multidisciplinar.

En esta ocasión, el ciclo llega a A Coruña con una sesión centrada en un tema de gran relevancia social: la soledad no deseada.

La jornada comenzará con la proyección de la película Arrugas, una obra de referencia que aborda con sensibilidad el envejecimiento, la memoria y la soledad. A continuación, tendrá lugar un coloquio con expertos del ámbito cultural y sanitario, en el que se abrirá un espacio de diálogo y reflexión en torno a este fenómeno creciente en nuestra sociedad.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la Sociedad Española de Cardiología con una medicina centrada en la persona, que no solo atiende a la enfermedad, sino también a los aspectos humanos, emocionales y sociales que la rodean.

Una oportunidad única para reflexionar, compartir y comprender mejor una realidad que nos interpela a todos.