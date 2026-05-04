Jornadas de astronomía para celebrar el Día Internacional de los Museos

Muncyt EC

El Consejo Internacional de Museos organiza cada 18 de mayo el Día Internacional de los Museos, este año bajo el tema "Museos uniendo un mundo dividido" para destacar el potencial de los museos como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo.

El Muncyt de A Coruña organiza actividades especiales el 16 de mayo, como punto de arranque de la programación destinada a la divulgación del eclipse que se podrá observar desde A Coruña el 12 de agosto. Visitas guiadas, juegos de pistas y actividades en torno a la colección del museo completarán la oferta del museo para el DIM 2026.

El taller 'Eclipses para mentes inquietas', que se celebrará el 16 de mayo a las 17.00 horas, dotará a los participantes de recursos para vivir el trio de eclipses que cruzarán la península ibérica de forma segura y asombrosa a través de actividades prácticas y creativas.

El taller está impartido por Fernando de Retes, físico, profesional de las artes escénicas, Embajador Starlight del Eclipse, divulgador astronómico por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Requiere de reserva previa

Después, a las 19.00 horas, habrá un espectáculo llamado "Lo que (no) se ve". En este espectáculo, para todos los públicos, lleno de astronomía y humor se desvelerán historias, los descubrimientos, la música, las leyendas y los nombres propios escondidos en el cielo nocturno. Interpretado por Fernando de Retes de la compañía Cosmos, empresa de artes escénicas reconocida con el Certificado Starlight por su trabajo de difusión de astrofísica.