Foro | Estrategias educativas innovadoras para la prevención de las violencias machistas desde la adolescencia

Imagen referencial sobre la violencia de género Archivo El Ideal Gallego

El viernes 15 de mayo, en el espacio de intervención cultural de la UDC Normal, se realizará un foro abierto para analizar las estrategias educativas innovadoras para la prevención de las violencias machistas desde la adolescencia.

El encuentro, que forma parte del programa 'Ondas de Cambio', contará con el divulgador Lionel Delgado, investigador, divulgador y formador en masculinidades igualitarias y colaborador del Proyecto Broders, y se cerrará con la música de Lucía Aldao.

Foro en la UDC Normal Cedida

El foro está dirigido a los agentes y el personal técnico de igualdad, educadores y personal de puntos violeta. También pueden participar profesionales del campo de la educación y sensibilización en materia de igualdad, diversidad y violencias machistas, con el objetivo de desarrollar y compartir herramientas y estrategias innovadoras que impulsen la educación en igualdad y diversidad afectivo sexual y de género, así como la prevención de las violencias machistas desde la adolescencia y la juventud.

Además de Lionel Delgado, en la sesión participará Jimena Cardona Felipe, Premio Valedora del pueblo en 2025 por su TFG de investigación 'Violencia en la pornografía y su impacto en las prácticas sexuales de los chicos universitarios/as: Un estudio cualitativo en la UDC'.

La inscripción es gratuita pero tiene plazas limitadas y puede hacerse online en la web de Aventeira.