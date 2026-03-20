Taller "Coser a historia", en Bergondo

Bergondo en feminino Cedida

"Bergondo en feminino", el programa del Concello de Bergondo para la visibilización de las mujeres del municipio, continúa su recorrido con una nueva edición en 2026, consolidándose como una iniciativa de referencia en el ámbito local. El proyecto fue reconocido en el año 2023 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el VII Concurso de buenas prácticas locales contra la violencia sobre las mujeres

El 23 de abril, de 17:00 a 20:00 h, tendrá lugar el taller "Coser a historia", impartido por Verónica Ramilo en el centro social de Cortiñán Josefa Crespo Veiga, una propuesta creativa para acercarse a la memoria y a las experiencias de las mujeres a través del trabajo manual y colectivo