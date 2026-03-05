Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Taller de creación de una web con IA en el CITIC

Citic
Citic
UDC

Convertir una idea en algo que se pueda enseñar, una web o una app (aplicación), suele atascarse por falta de tiempo, método y apoyo técnico. Para recortar ese camino, los Consellos Sociais de la Universidade da Coruña y de la Universidade de Santiago de Compostela organizan un taller presencial intensivo en el que las personas participantes aprenderán a construir esa primera versión de su proyecto o idea de negocio con ayuda de inteligencia artificial, utilizando lenguaje natural -con frases normales, como si se lo explicaran a una persona-, y sin necesidad de experiencia previa programando.

El taller, con 45 plazas disponibles, se desarrollará el próximo miércoles 11 de marzo en horario de tarde y el jueves 12 de marzo en horario de mañana, en la sala Cloud del Centro de Investigación en TIC (CITIC), situado en el Campus de Elviña (A Coruña).

Es necesario inscribirse; Asiste al taller práctico y sal con una demo navegable de tu idea: Rellenar formulario

La formación estará impartida por Daniel Alías, especialista en automatizaciones, nocode e IA aplicada, y Álvaro Sánchez Villanueva, especialista en ciberseguridad e IA aplicada. El taller ‘De idea a prototipo con IA y lenguaje natural en 2 días’ está pensado para alumnado, egresados, profesionales, personas emprendedoras o cualquier persona que tenga una idea y quiera aterrizarla en una primera versión “en pantalla”. El enfoque es práctico, ya que se trabaja con un método guiado para pasar de una descripción clara del proyecto a una web, mini app funcional o prototipo, con los elementos para poder presentarla, recoger feedback y seguir iterando.

A lo largo de dos sesiones, se abordarán tres claves para avanzar rápido: introducción práctica a la IA generativa y cómo usarla en tareas reales de creación digital; cómo redactar instrucciones (prompts) que ayuden a definir qué construir y obtener resultados más precisos; y cómo integrar servicios y automatizaciones habituales en productos digitales, entendiendo lo esencial sin entrar en tecnicismos. El taller finalizará con una demo guiada, construyendo una web o mini app paso a paso, para que cada participante salga con una base real y un método replicable para seguir mejorando su proyecto.

Fecha Iniciomiércoles, 11 de marzo de 2026 16:00

LugarCITIC

Dirección La Coruña, España

Mapa de ubicación