Taller de creación de una web con IA en el CITIC

Citic UDC

Convertir una idea en algo que se pueda enseñar, una web o una app (aplicación), suele atascarse por falta de tiempo, método y apoyo técnico. Para recortar ese camino, los Consellos Sociais de la Universidade da Coruña y de la Universidade de Santiago de Compostela organizan un taller presencial intensivo en el que las personas participantes aprenderán a construir esa primera versión de su proyecto o idea de negocio con ayuda de inteligencia artificial, utilizando lenguaje natural -con frases normales, como si se lo explicaran a una persona-, y sin necesidad de experiencia previa programando.

El taller, con 45 plazas disponibles, se desarrollará el próximo miércoles 11 de marzo en horario de tarde y el jueves 12 de marzo en horario de mañana, en la sala Cloud del Centro de Investigación en TIC (CITIC), situado en el Campus de Elviña (A Coruña).

Es necesario inscribirse; Asiste al taller práctico y sal con una demo navegable de tu idea: Rellenar formulario

La formación estará impartida por Daniel Alías, especialista en automatizaciones, nocode e IA aplicada, y Álvaro Sánchez Villanueva, especialista en ciberseguridad e IA aplicada. El taller ‘De idea a prototipo con IA y lenguaje natural en 2 días’ está pensado para alumnado, egresados, profesionales, personas emprendedoras o cualquier persona que tenga una idea y quiera aterrizarla en una primera versión “en pantalla”. El enfoque es práctico, ya que se trabaja con un método guiado para pasar de una descripción clara del proyecto a una web, mini app funcional o prototipo, con los elementos para poder presentarla, recoger feedback y seguir iterando.

A lo largo de dos sesiones, se abordarán tres claves para avanzar rápido: introducción práctica a la IA generativa y cómo usarla en tareas reales de creación digital; cómo redactar instrucciones (prompts) que ayuden a definir qué construir y obtener resultados más precisos; y cómo integrar servicios y automatizaciones habituales en productos digitales, entendiendo lo esencial sin entrar en tecnicismos. El taller finalizará con una demo guiada, construyendo una web o mini app paso a paso, para que cada participante salga con una base real y un método replicable para seguir mejorando su proyecto.