Fotografía de archivo de las fiestas del San Francisco Javier

Fiesta religiosa en honor a San Francisco Xabier que tendrá lugar desde el 30 de noviembre al 6 de diciembre e n la localidad de A Coruña.

Lunes 30 de noviembre a las 20.00 horas en el salón parroquial; actuación del Coro Tradicional Xacarandaina

Martes 01 de diciembre a las 20.15 horas en el salón parroquial; actuación del grupo de cámara Orpheus Ensamble.

Miércoles 02 de diciembre , a las 20.000 horas en el salón parroquial; actuación del Coro Santo Ángel y de la Coral Monterroso.

Jueves 03 de diciembre, a las 20.30 horas actuación del Trío Alborada

Viernes 04 de diciembre , de 12.00 a 14.00 horas pasacalles con gaiteiros, a las 19.00 horas Emilia Pardo Bazán y Os Jaláticos y a las 22.00 horas verbena con Los Satélites.

Sábado 05 de diciembre, de 11.30 a 14.00 horas pasacalles Os Celtas y Los Caimanes, a las 18.00 horas pasacalles Os Gaiteiriños, a las 20.30 horas Carles Manteiga, Melchor Rodo y Xilo y a las 22.00 horas gran verbena con la Orquesta Trébol.

Domingo 6 de diciembre , a las 11.30 pasacalles Charanga BB+, a las 13.00 horas misa solemne y sesión vermú con la Charancha BB. Habrá carpa.