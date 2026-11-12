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Agenda

Os Mallos celebra su Mallosto

La pasada edición del Mallosto
La pasada edición del Mallosto
Quintana

El barrio coruñés de Os Mallos celebra el domingo 15 de noviembre, en la plaza del mercado da Sardiñeira, su tradicional Mallosto

La fiesta dará comienzo a las 12:30 con la lectura del pregón a cargo de Laura Gil y de Juan Luis Gómez Frieiro, comisarios de Os Mallos Racionalista. A las 13:00 horas el Coro Cores ofrecerá un concierto y a las 14:00 dará comienzo la sesión vermú con Fer Blanco y Luca LLuma. A las 19:30 horas el DJ Héctor Ferló pondrá el fin de fiesta con su música. 

Los vecinos podrán disfrutar desde las 11:00 del Mercado de Outono y de puestos de comida hasta las 21:00 horas. 

Los más pequeños también tendrán actividades para divertirse, contarán con cuentacuentos, talleres de globoflexia, pintacaras, juegos tradiciones y muchas más.

Fecha Iniciodomingo, 15 de noviembre de 2026 11:00

LugarPlaza del mercado da Sardiñeira

Dirección A Coruña, La Coruña, España

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