Os Mallos celebra su Mallosto
El barrio coruñés de Os Mallos celebra el domingo 15 de noviembre, en la plaza del mercado da Sardiñeira, su tradicional Mallosto.
La fiesta dará comienzo a las 12:30 con la lectura del pregón a cargo de Laura Gil y de Juan Luis Gómez Frieiro, comisarios de Os Mallos Racionalista. A las 13:00 horas el Coro Cores ofrecerá un concierto y a las 14:00 dará comienzo la sesión vermú con Fer Blanco y Luca LLuma. A las 19:30 horas el DJ Héctor Ferló pondrá el fin de fiesta con su música.
Los vecinos podrán disfrutar desde las 11:00 del Mercado de Outono y de puestos de comida hasta las 21:00 horas.
Los más pequeños también tendrán actividades para divertirse, contarán con cuentacuentos, talleres de globoflexia, pintacaras, juegos tradiciones y muchas más.