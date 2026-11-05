Centro Comercial los Rosales: 30 aniversario

Centro Comercial Los Rosales El Ideal Gallego

El Centro Comercial Los Rosales está de aniversario. Tres décadas después de su apertura, el centro comercial coruñés quiere celebrar sus 30 años por todo lo alto y compartir esta fecha tan especial con sus visitantes. Para ello, ha preparado una programación cargada de música, talleres, animación, actividades infantiles y muchas sorpresas que se desarrollarán entre el viernes 6 y el sábado 14 de noviembre.

La celebración tendrá un marcado carácter familiar, con varias jornadas de fiesta pensadas especialmente para los más pequeños. Habrá talleres de globos, maquillaje, juegos de cumpleaños, dibujos, música, visitas de mascotas animadas, fotomatón especial de aniversario, sorteos de regalos, mesas de dulces y algodón de azúcar. Una propuesta para que los niños disfruten de unas tardes diferentes mientras el centro comercial celebra sus tres décadas de historia.

Dos fines de semana llenos de diversión

El pistoletazo de salida será el viernes 6 de noviembre, con una tarde de música y actividades variadas entre las 17:30 y las 20:00 horas. Los asistentes podrán participar en talleres de globos, maquillaje y juegos de cumpleaños. A las 18:00 horas llegará una mascota animada y se instalará un fotomatón especial para llevarse un recuerdo de la celebración. Además, habrá sorteos de regalos entre los niños participantes.

El sábado 7 continuará la fiesta con animación infantil, música y talleres especiales de 17:30 a 20:00 horas. Los pequeños también podrán disfrutar de una mesa de dulces y algodón de azúcar.

La celebración tendrá una segunda parte el viernes 13, con una nueva tarde de música y actividades. En esta ocasión, se organizará un taller de tarjetas de felicitación del 30º Aniversario, además de una nueva visita de una mascota animada, fotomatón y sorteo de regalos.

El sábado 14 será otra de las grandes citas para las familias, con animación infantil, música y talleres de dibujos chiflados y otras sorpresas. La jornada contará también con la visita de mascotas animadas y una mesa de dulces y algodón de azúcar para los niños participantes.

Bonsáis, fotografía y muchas más propuestas

El 30º Aniversario también contará con actividades culturales y exposiciones. Durante los días 6 y 7 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas, podrá visitarse la XVI Exposición de Bonsái y Suiseki. Además, el sábado 7, entre las 16:00 y las 20:00 horas, tendrá lugar una demostración de bonsái.

La programación continuará el martes 10 de noviembre con la inauguración, a las 10:00 horas, de la exposición fotográfica 'El Camino Portugués', del fotógrafo Pepe Varela. Una muestra que permitirá recorrer, a través de sus imágenes, los paisajes y experiencias del Camino Portugués en su tramo desde Tui hasta Santiago de Compostela.

Además, entre el 9 y el 14 de noviembre, el Centro Comercial Los Rosales organizará un concurso a través de sus perfiles de Facebook e Instagram, con un sorteo de entradas para visitar el Museo de Automoción e Historia (MAHI).

Noviembre continuará con talleres para toda la familia

Las celebraciones no terminarán con el aniversario. El centro comercial ha preparado otras dos propuestas para continuar disfrutando del mes de noviembre.

El viernes 20, de 17:30 a 19:30 horas, tendrá lugar un taller de huerto urbano impartido por Laura Gayoso, técnica especializada en esta materia. Una actividad pensada para padres e hijos en la que aprenderán a crear su propio huerto en casa, ya sea en una terraza, un balcón o incluso en el salón.

Por su parte, el sábado 21, de 17:30 a 19:30 horas, será el turno del tradicional taller de magosto, una propuesta perfecta para disfrutar en familia antes de dar comienzo a la campaña navideña.

Treinta años de historia merecen una celebración especial y Los Rosales quiere hacerlo rodeado de quienes forman parte de su día a día. Música, talleres, cultura, diversión y propuestas para todas las edades serán los ingredientes de un aniversario que convertirá noviembre en un mes muy especial en el centro comercial coruñés.