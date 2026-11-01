Festival en apoyo a la víctimas del terremoto de Venezuela

Un grupo de personas participa en una vigilia realizada este domingo en Caracas, en honor a las victimas de los terremotos EFE

A Coruña acogerá el viernes 20 de noviembre, a las 20:00 horas, un encuentro solidario de música, teatro y danza para recaudar fondos en apoyo a las víctimas del terremoto de Venezuela. El acto tendrá lugar en el auditorio del Sporting Club Casino, con entrada libre hasta completar el aforo.

El programa contará con O Conxunto Sisto, la coral de la Agrupación Musical Hevega, Bohemios y Alex Rodríguez, Los Gaiterísimos, Aire Flamenco, Orinoco Danza y Tradición e Iria Naya. Y la representación de La Píldora de la Felicidadde con Noe Figueiras y Julio Pereira.

La producción está a cargo de Teresa Figueiras Meijide, de InteresaArte.

Una iniciativa para reforzar los lazos culturales entre Galicia y Venezuela a través de la música y las artes escénicas y brindar ayuda en un momento en que tanto se necesita.

Toda la recaudación se destinará a World Central Kitchen (WCK), la organización humanitaria fundada por el chef José Andrés, que presta apoyo alimentario en situaciones de emergencia. Las aportaciones serán voluntarias y cada asistente podrá colaborar según sus posibilidades.