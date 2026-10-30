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Agenda

Magosto na Cidade Vella 

Raciones de castañas a un solo euro, chocolate caliente y mucha música amenizaron la jornada en el barrio
Raciones de castañas a un solo euro, chocolate caliente y mucha música amenizaron la jornada en el barrio
Carlota Blanco

O próximo 14 de novembro é día de Magosto na Cidade Vella, polo que haberá múltiples actividades durante a tarde. De 17.00 a 19.00 horas, obradoiro de cabazas e xogos infantís tradicionais. Ás 19.30 horas, o prato principal, magosto popular, con castañas, bebidas e refrescos.

Media hora despois, as 20.00 horas, grupo tradicional música galega. As 23.00 horas queimada, que se elaborará alí mesmo e, por suposto, tamén se poderá degustar. A festa rematará as doce e media da noite.

Fecha Iniciosábado, 14 de noviembre de 2026 17:00

LugarCidade Vella

Dirección Cdad. Vieja, A Coruña, La Coruña, España

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