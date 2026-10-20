Uno de los carteles de la Noche de las Sombras

El próximo 31 de octubre, las sombras tomarán Palexco para dar vida a La Noche de las Sombras, una velada extraordinaria inspirada en la estética Dark Elegant, donde la elegancia, el misterio y la sofisticación se encuentran para crear una experiencia diferente a todo lo que imaginas.

Por una noche, se dejará atrás lo cotidiano para adentrarse en un universo de luces tenues, miradas cómplices, música y secretos. Una atmósfera envolvente en la que la gastronomía, la ambientación y la animación se fusionarán para sorprenderte a cada instante, porque en esta noche nada será exactamente lo que parece.

La experiencia comenzará con una copa de bienvenida y continuará con una cena acompañada de bodega. La música y las animaciones darán vida a la velada, mientras cada rincón de Palexco se convierte en parte de una puesta en escena diseñada para despertar los sentidos. Y cuando la noche avance, el DJ y la fiesta posterior invitarán a dejarse llevar, prolongando la magia hasta el último momento.

Y, por supuesto, habrá sorpresas. Algunas se descubrirán. Otras, quizá, sea mejor dejarlas en las sombras.

Para formar parte de esta experiencia, Palexco te invita a sumergirse también en su universo estético. El código de vestimenta recomendado es Dark Elegant: negro, terciopelos, encajes, brillos sutiles y detalles con personalidad. No es necesario acudir disfrazado; basta con dejar volar la imaginación y encontrar esa versión más enigmática y sofisticada para ti.

Para reservar la entrada puede hacerse por transferencia (69 euros persona) o por Ataquilla.