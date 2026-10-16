Numerosos vecinos y visitantes en el Marineda City Javier Alborés

Este Halloween, en Marineda City las puertas de un antiguo hotel encantado vuelven a abrirse… y quién sabe qué puede esconderse tras ellas. Del 23 al 31 de octubre, puede descubrir El Hotel de Medianoche, una experiencia creada para disfrutar del Halloween más misterioso y sorprendente.

Hay diferentes niveles de experiencia para que tanto las familias como los más atrevidos puedan vivir Halloween a su manera. Los más pequeños podrán adentrarse en un hotel encantado, con una ambientación misteriosa e intrigante y apta para todos los públicos. Y para quienes busquen emociones más intensas, habrá una experiencia más oscura y terrorífica, con sustos, realidad aumentada y una ambientación propia del mejor Halloween.

Para participar solo tienes que registrarte aquí, presentar tu email de confirmación junto con un ticket de compra o varios que sumen de 20€ y… ¡estar preparado para cruzar las puertas del hotel!

🕒 De lunes a viernes: de 17:00 a 21:00 h

🕒 Sábados: de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

📍 Plaza Emilia Pardo Bazán (Planta Baja)

Este Halloween, la pregunta no es si te atreves a entrar. Es si te atreverás a descubrir qué ocurre dentro. 👻