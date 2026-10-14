El terrorífico Samaín de Los Rosales

Gran día del terror con personajes horripilantes Archivo El Ideal Gallego

El barrio de Los Rosales comenzará su día más tenebroso a las 17.00 horas con una ruta de truco o trato por las calles y locales de la zona. A las 17.30, en el centro comercial, habrá talleres de maquillaje de miedo, tatuajes espeluznantes y globoflexia.

A las 19.00 horas será el turno de sacarse unas fotos en el photocall y fotomatón del terror, además de presumir de disfraz en el gran desfile infantil de Halloween. También habrá animación musical con DJ.

A las 20.30 habrá un sorteo de regalos por parte de la Asociación de Vecinos.