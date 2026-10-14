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Agenda

El terrorífico Samaín de Los Rosales

Gran día del terror con personajes horripilantes en A Barcala
Gran día del terror con personajes horripilantes
Archivo El Ideal Gallego

El barrio de Los Rosales comenzará su día más tenebroso a las 17.00 horas con una ruta de truco o trato por las calles y locales de la zona. A las 17.30, en el centro comercial, habrá talleres de maquillaje de miedo, tatuajes espeluznantes y globoflexia. 

A las 19.00 horas será el turno de sacarse unas fotos en el photocall y fotomatón del terror, además de presumir de disfraz en el gran desfile infantil de Halloween. También habrá animación musical con DJ.

A las 20.30 habrá un sorteo de regalos por parte de la Asociación de Vecinos.

Fecha Inicioviernes, 30 de octubre de 2026 17:00

LugarLos Rosales

Dirección Rda. de Outeiro, 419, 15011 A Coruña, La Coruña, España

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