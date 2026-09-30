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Agenda

Fiestas de O Ventorrillo 

Bailes, música y diversión en las fiestas del barrio coruñés
Una imagen de una edición pasada de las fiestas de O Ventorrillo 
Patricia G. Fraga

Desde el viernes 9 y hasta el lunes 12 el barrio de O Ventorrillo realizará sus tradicionales fiestas. Entre los platos fuertes está la actuación de Los Satélites, Claxxon y Clandestinos. A continuación el programa completo:

Viernes 9 

El pregón a las 21.00 horas lo darán Luis Suárez Santos y Adelaida Pittaluga Albo y a las 22.00 horas la verbena será amenizada por el grupo Claxxon

Más temprano, habrá Contacontos con Axiña Animación (17.30h), exposición de armas antiguas y exhibición de lucha con espada de la Academia da espada (19.00h) y el concierto de Os Viqueiras (20.00h). 

Además se entregarán los premios de los concursos de dibujo y redacción con las Meigas infantiles de las 'Hogueras de San Juan'. 

Sábado 10

A las 12.00 comienza el festejo el fin de semana con Contacontos musical de la Escola Galega de Teatro Musical. Revolta Swing hará una exhibición de baile Swing y Linfy Hop (13.00), la sesión vermú la amenizará Mery (13.30) y tras la sesión tardeo de las 15.00 horas, Talento do Vento -concurso de talentos hasta los 15 años- encantará al público (17.00).

El plato fuerte de la tarde noche del sábado es la verbena con Los Satélites y la actuación de Paco Lodeiro (21.30). Antes se presentarán Coitelo de pau (20.00)  y el homenaje a Pucho Boedo a los pies de la estatua (21.00). Ya para el cierre, la sesión Dj con Hugo Mosquera y la actuación de DFranco (00.30). 

Cartel de las fiestas de O Ventorrillo
Cartel de las fiestas de O Ventorrillo
Cedida

Domingo 11

O Mercado do Vento -mercadillo de artesanos- abre la fiesta el día domingo a las 11.00 horas, seguido de una clase de Tai-Chi impartida por Juan Ramón (12.00), el grupo de pandereta de la Asociación Vecinal Ventorrillo, Miña Xoia (13.00) y la sesión vermú con Judith Cundins.   

El tardeo lo abre By.Kokee (15.00) y a las 17.00 se realizará A Voz do Vento, un concurso de karaoke para mayores de 16 años. Cierran los conciertos de Señales de fatiga (20.00), Os Piñeiros (21.00) y Clandestinos (23.00). 

Lunes 12 

La mañana de fiesta del lunes comienza con pasarrúas con Espadana Tradicional a las 10.00 horas. A las 12.30 se celebrará la santa misa en la parroquia del Pilar, con una procesión por las calles del barrio. 

Para terminar las fiestas habrá una exhibición de sevillanas a cargo de Triana (13.00), la sesión vermú amenizada por Aixa Romay (13.30) y la sesión tardeo con Bykokee (15.00).

Fecha Inicioviernes, 9 de octubre de 2026 17:30

Fecha Finlunes, 12 de octubre de 2026 17:00

LugarO Ventorrillo

Dirección Rúa Alcalde Salorio Suárez, 26, 15010 A Coruña, España

Mapa de ubicación