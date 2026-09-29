Fiestas de la Virgen del Rosario
La celebración de las fiestas del Rosario en A Coruña comienzan el sábado 3 de octubre y terminan el día martes 07 contando entre sus actuaciones la de Nacha Pop y La Unión, además de la tradicional misa solemne y la procesión. Este es el calendario completo:
Sábado 03
13.30 horas, Komando Kombate en la zona de la Maestranza
17.30 horas, Makarrugas en la plaza de la Constitución
19.45 horas, Os Coribantes de Buchabade en la plaza de la Constitución
21.30 horas, Nacha Pop y La Unión en la zona de la Maestranza
Domingo 4
10.00 horas, Derbi entre Sporting y Deportivo Ciudad (trofeo de las Fiestas del Rosario) en A Torre
13.30 horas, sesión vermú en Ábica con el dúo Callos Gratis
Martes 06
19.00 horas, grupo Amizades en la plaza de Azcárraga
20.00 horas, Pregón por una de las 'Sirenas de O Parrote', María del Carmen Castelo
20.30 horas, Xilo y Carlos
21.45 horas, Sin Secretos
23.15, Malditos Pendejos
00.30, DJ Ayman
Miércoles 07
10.00 horas, ACD Eidos por la Ciudad Vieja
11.00 horas, Banda Municipal en la plaza de la Constitución
12.00 horas, misa solemne. Pulpo y churrasco en la plaza de Azcárraga
13.00 horas, Os Revenidos
14.45 horas, Broken Peach
18.00 horas, Procesión
21.00 horas, homenaje a Begoña Caamaño en el teatro Colón