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Agenda

Fiestas de la Virgen del Rosario

Fiestas del Rosario en la Ciudad Vieja
Fiestas del Rosario en la Ciudad Vieja en 2025
Germán Barreiros

La celebración de las fiestas del Rosario en A Coruña comienzan el sábado 3 de octubre  y terminan el día martes 07 contando entre sus actuaciones la de Nacha Pop y La Unión, además de la tradicional misa solemne y la procesión. Este es el calendario completo: 

Sábado 03 

13.30 horas, Komando Kombate en la zona de la Maestranza 

17.30 horas, Makarrugas  en la plaza de la Constitución

19.45 horas,  Os Coribantes de Buchabade en la plaza de la Constitución 

21.30 horas, Nacha Pop y La Unión en la zona de la Maestranza

Domingo 4

10.00 horas, Derbi entre Sporting y Deportivo Ciudad (trofeo de las Fiestas del Rosario) en A Torre

13.30 horas, sesión vermú en Ábica con el dúo Callos Gratis 

Martes 06 

19.00 horas, grupo Amizades en la plaza de Azcárraga

20.00 horas, Pregón por una de las 'Sirenas de O Parrote', María del Carmen Castelo   

20.30 horas, Xilo y Carlos 

21.45 horas, Sin Secretos 

23.15, Malditos Pendejos 

00.30, DJ Ayman  

Miércoles 07 

10.00 horas, ACD Eidos por la Ciudad Vieja 

11.00 horas, Banda Municipal en la plaza de la Constitución

12.00 horas, misa solemne. Pulpo y churrasco en la plaza de Azcárraga

13.00 horas, Os Revenidos 

14.45 horas, Broken Peach 

18.00 horas, Procesión 

21.00 horas, homenaje a Begoña Caamaño en el teatro Colón

Fecha Iniciosábado, 3 de octubre de 2026 13:30

Fecha Finmiércoles, 7 de octubre de 2026 21:00

LugarPlaza de Azcárraga

Dirección Plaza Gral Azcárraga, A Coruña, 15001 La Coruña, España

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