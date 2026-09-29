Fiestas de la Virgen del Rosario

Fiestas del Rosario en la Ciudad Vieja en 2025 Germán Barreiros

La celebración de las fiestas del Rosario en A Coruña comienzan el sábado 3 de octubre y terminan el día martes 07 contando entre sus actuaciones la de Nacha Pop y La Unión, además de la tradicional misa solemne y la procesión. Este es el calendario completo:

Sábado 03

13.30 horas, Komando Kombate en la zona de la Maestranza

17.30 horas, Makarrugas en la plaza de la Constitución

19.45 horas, Os Coribantes de Buchabade en la plaza de la Constitución

21.30 horas, Nacha Pop y La Unión en la zona de la Maestranza

Domingo 4

10.00 horas, Derbi entre Sporting y Deportivo Ciudad (trofeo de las Fiestas del Rosario) en A Torre

13.30 horas, sesión vermú en Ábica con el dúo Callos Gratis

Martes 06

19.00 horas, grupo Amizades en la plaza de Azcárraga

20.00 horas, Pregón por una de las 'Sirenas de O Parrote', María del Carmen Castelo

20.30 horas, Xilo y Carlos

21.45 horas, Sin Secretos

23.15, Malditos Pendejos

00.30, DJ Ayman

Miércoles 07

10.00 horas, ACD Eidos por la Ciudad Vieja

11.00 horas, Banda Municipal en la plaza de la Constitución

12.00 horas, misa solemne. Pulpo y churrasco en la plaza de Azcárraga

13.00 horas, Os Revenidos

14.45 horas, Broken Peach

18.00 horas, Procesión

21.00 horas, homenaje a Begoña Caamaño en el teatro Colón